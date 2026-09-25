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Rabbany Wanadriani
Jumat, 25 September 2026 | 22.13 WIB

Nasib Mulai Berpihak, 4 Shio Ini Disebut Punya Peluang Besar Meraih Kesuksesan

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam beberapa hari ke depan, sejumlah shio dipercaya akan memasuki periode yang penuh peluang. Berbagai kesempatan baru diprediksi muncul dan dapat menjadi jalan untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan.

Dalam astrologi Tiongkok, momentum tertentu dipercaya dapat memberikan dorongan bagi seseorang untuk lebih berani mengambil langkah. Empat shio berikut disebut memiliki energi yang mendukung mereka untuk mengejar target dan mewujudkan rencana yang selama ini tertunda.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang dalam ramalan astrologi Tiongkok disebut berpeluang memperoleh keberuntungan dan mengalami perkembangan positif dalam waktu dekat.

1. Naga

Shio Naga diprediksi akan merasakan dorongan energi dan motivasi yang lebih kuat dalam beberapa hari mendatang. Kondisi ini dapat membuat mereka lebih siap mengambil tindakan terhadap rencana yang sebelumnya sempat tertunda.

Hal yang selama ini hanya dipikirkan berpotensi mulai diwujudkan. Momentum tersebut juga disebut cocok bagi Naga untuk mencoba sesuatu yang berbeda dan berani mengambil keputusan penting.

Jika ada proyek atau tujuan baru yang sudah lama direncanakan, periode ini dipercaya dapat menjadi kesempatan untuk mulai menjalankannya.

2. Ular

Bagi pemilik shio Ular, waktu dekat digambarkan sebagai periode untuk mendapatkan kejelasan dan keyakinan terhadap pilihan yang mereka ambil.

Situasi yang sebelumnya terlihat sulit mungkin mulai menemukan titik terang. Ular juga diprediksi mampu melihat solusi yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Intuisi menjadi hal yang cukup menonjol dalam ramalan ini. Dengan lebih percaya pada pertimbangan pribadi, Ular disebut dapat menemukan arah yang membawa mereka semakin dekat dengan tujuan.

3. Kuda

Shio Kuda disebut mulai melihat gambaran yang lebih jelas mengenai impian atau target yang selama ini mereka perjuangkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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