Dinaungi Bintang Keberuntungan, 5 Zodiak Ini Disebut Punya Hoki Alami

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Astrologi kerap digunakan sebagian orang untuk melihat karakter dan kecenderungan berdasarkan posisi zodiak. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah anggapan mengenai zodiak yang disebut lebih sering mengalami keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan.
Keberuntungan tentu tidak hanya ditentukan oleh zodiak. Pilihan, usaha, keberanian mengambil kesempatan, serta kondisi yang dihadapi seseorang juga dapat memengaruhi perjalanan hidup. Namun, dalam astrologi, ada beberapa zodiak yang kerap dikaitkan dengan peluang dan energi positif.
Dilansir dari Horoscope, berikut lima zodiak yang sering dianggap memiliki keberuntungan lebih kuat menurut astrologi.
Sagitarius sering ditempatkan sebagai salah satu zodiak yang paling erat hubungannya dengan keberuntungan. Dalam astrologi, zodiak ini berada di bawah pengaruh Jupiter, yang kerap dikaitkan dengan ekspansi, pertumbuhan, dan keberuntungan.
Sifat optimistis serta kecenderungan menyukai petualangan membuat Sagitarius tidak terlalu takut mencoba sesuatu yang baru. Keberanian tersebut dapat membawa mereka bertemu dengan pengalaman dan peluang yang sebelumnya tidak terduga.
Dalam urusan perjalanan, pekerjaan, maupun hubungan, Sagitarius digambarkan sebagai sosok yang berani membuka pintu terhadap kemungkinan baru.
Leo dikenal memiliki rasa percaya diri dan karisma yang kuat. Zodiak yang diasosiasikan dengan Matahari ini sering digambarkan mampu menarik perhatian ketika berada di tengah banyak orang.
Kepercayaan diri tersebut membuat Leo relatif berani mengambil kesempatan dan menunjukkan kemampuannya. Dalam pandangan astrologi, sikap berani tampil dan mengambil risiko inilah yang membuat peluang seolah lebih mudah menghampiri mereka.
Leo juga cenderung menyukai pencapaian dan memiliki keinginan untuk memberikan hasil terbaik dalam hal yang dikerjakannya.
Libra merupakan zodiak yang identik dengan keseimbangan dan keharmonisan. Berada di bawah pengaruh Venus, Libra dalam astrologi sering dikaitkan dengan hubungan, keindahan, dan kemampuan membangun koneksi dengan orang lain.
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