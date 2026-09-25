Ramalan Zodiak Pisces Sabtu, 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan

JawaPos.com - Bulan yang melintasi zodiak Pisces membuat Anda lebih terbuka terhadap berbagai pengalaman dan pengetahuan baru.
Rasa ingin tahu yang meningkat dapat mendorong Anda untuk mencoba hal-hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan.
Untuk menjaga kondisi tubuh dan pikiran, perhatikan pola makan serta berusaha mempertahankan pola pikir yang positif.
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Di sisi lain, penting bagi Pisces untuk mulai menyusun rencana masa depan secara lebih jelas. Setelah memiliki tujuan, lakukan langkah kecil secara konsisten setiap hari.
Dalam hubungan asmara, jangan terburu-buru menafsirkan ucapan pasangan secara negatif. Bisa jadi, perkataan tersebut justru merupakan bentuk perhatian dan keinginan untuk memperkuat hubungan.
Sementara itu, dunia profesional membawa kabar yang cukup menjanjikan. Kemampuan dan kerja keras Pisces berpotensi mendapatkan penghargaan, bahkan terdapat peluang menuju promosi atau peningkatan penghasilan.
Untuk urusan perjalanan, ikuti intuisi dan pilih tujuan yang benar-benar membuat Anda merasa nyaman. Berikut ramalan Pisces selengkapnya dilansir dari laman Astrotalk.
Cinta Pisces
Bagi Pisces yang sedang dekat dengan seseorang, jangan terlalu lama menunda rencana untuk bertemu secara langsung.
Jika selama ini komunikasi berjalan baik dan sudah ada pembicaraan mengenai pertemuan, terlalu banyak menunggu justru dapat membuat Anda semakin ragu.
Apabila hubungan yang terjalin terasa tulus dan nyaman, tidak ada salahnya mengambil langkah berikutnya.
Berikan kesempatan kepada hubungan tersebut untuk berkembang secara alami tanpa terlalu banyak memikirkan berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi.
Sementara bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, hindari salah memahami perkataan orang yang Anda cintai.
Tidak semua ucapan yang terdengar kurang menyenangkan memiliki maksud buruk. Bisa jadi, pasangan sedang berusaha menyampaikan sesuatu demi kebaikan hubungan.
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Jawa Pos
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