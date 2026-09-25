Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

JawaPos.com - Timnas Bangladesh akan menghadapi Malaysia dalam laga perdana Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- diprediksi mencuri kemenangan dalam laga tersebut.

Duel Bangladesh vs Malaysia akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2026). Sesuai jadwal, kick-off pertandingan tersebut berlangsung pukul 16.00 WIB.

Bangladesh berstatus sebagai tim undangan di ajang tersebut. Meski bukan berasal dari Asia Tenggara, skuad berjuluk Harimau Bengal tersebut sudah tidak asing dengan negara-negara ASEAN.

Dalam tiga laga terakhir, dua diantara lawan yang mereka hadapi adalah Vietnam dan Singapura. Sayangnya, Bangladesh menelan hasil minor. Tim asuhan Thomas Dooley itu kalah 0-3 dari Vietnam di laga uji coba, dan 0-1 dari Singapura di Kualifikasi Piala Asia 2027.

Setelah dua kekalahan beruntun tersebut, Bangladesh baru bisa bangkit di laga uji coba selanjutan pada bulan Juni. Hamza Choudhury dan kawan-kawan menumbangkan San Marino dengan skor tipis 2-1.

Di sisi lain, Malaysia datang ke FIFA ASEAN Cup 2026 dengan hasil yang cukup baik dibanding Bangladesh. Skuad Harimau Malaya berhasil melaju hingga babak semifinal Piala AFF 2026.

Akan tetapi, Malaysia tersingkir di babak semifinal setelah kalah telak dari Vietnam dengan skor agregat 0-4. Sementara di babak penyisihan grup, Harimau Malaya mencatatkan tiga kemenangan dan satu kekalahan saat menghadapi Thailand.

Hasil pertandingan terakhir masing-masing tim sedianya memang tidak bisa dijadikan tolok ukur. Pasalnya, kedua kesebelasan datang dengan kekuatan terbaiknya.