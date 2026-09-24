Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

JawaPos.com — Armenia menghadapi Latvia pada matchday pertama Liga Nations UEFA 2026/2027 di Grup 2 Liga C, Jumat (25/9/2026) pukul 23.00 WIB, dengan tuan rumah membawa catatan tanpa kemenangan dalam tujuh laga terakhir.

Latvia juga datang dengan modal tidak stabil, tetapi Sarkanbaltsarkanie diprediksi mampu menahan Armenia dan membawa pulang satu poin.

Armenia Berburu Awal Positif di Grup 2 Armenia akan memulai perjuangan di Grup 2 Liga C dengan target finis di posisi pertama demi promosi otomatis ke Liga B.

Persaingan diperkirakan ketat karena Montenegro dan Siprus juga berada di grup yang sama, sementara posisi kedua akan membawa tim ke playoff promosi.

Yeghishe Melikyan perlu segera memperbaiki performa Armenia yang belum meraih kemenangan dalam lebih dari setahun.

Dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi, Armenia menelan lima kekalahan dan hanya meraih dua hasil imbang, termasuk skor 1-1 saat menghadapi Moldova pada Juni lalu.

Secara historis, Armenia masih memiliki catatan lebih baik ketika berhadapan dengan Latvia. Dari enam pertemuan di semua kompetisi, Armenia meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Armenia juga memenangi dua pertemuan terakhir melawan Latvia.