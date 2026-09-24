Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

JawaPos.com — Georgia diprediksi mengalahkan Irlandia Utara dengan skor 3-1 pada laga pembuka UEFA Nations League 2026/2027 di Tbilisi, Jumat(25/9/2026) pukul 23.00 WIB.

Jvarosnebi datang dengan modal tidak terkalahkan dalam empat pertandingan sepanjang 2026, sedangkan Northern Ireland harus tampil tandang dengan sejumlah pemain kunci absen.

Georgia Punya Modal Positif di 2026 Georgia memasuki laga ini dengan kepercayaan diri lebih baik setelah tidak terkalahkan dalam empat pertandingan sepanjang 2026.

Tim asuhan Willy Sagnol tersebut meraih kemenangan atas Lithuania dan Bahrain serta bermain imbang melawan Israel dan Romania.

Catatan itu menjadi modal penting setelah Georgia mengalami lima kekalahan dalam enam pertandingan kualifikasi Piala Dunia.

Empat dari lima kekalahan dalam 10 laga terakhir sejak September 2025 juga terjadi saat menghadapi Spanyol dan Turki, dua tim yang tampil di Piala Dunia 2026.

Sagnol kini memiliki kesempatan membangun kembali timnya melalui Nations League.

Georgia tergabung di Grup B2 bersama Irlandia Utara, Hungaria, dan Ukraina, dengan persaingan yang relatif berimbang untuk memperebutkan posisi promosi ke League A.