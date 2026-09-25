Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

JawaPos.com — Montenegro dan Siprus akan berduel pada matchday pertama UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Pod Goricom, Sabtu (26/9/2026) pukul 01.45 WIB, dalam persaingan Grup 2 League C.

Montenegro datang dengan catatan dua kemenangan dari empat laga terakhir, sedangkan Siprus membawa modal tiga pertandingan tanpa kekalahan.

Montenegro Ingin Langsung Tancap Gas di League C Montenegro harus bermain di League C setelah terdegradasi dari League B pada edisi 2024/2025, sehingga laga melawan Siprus menjadi kesempatan untuk membuka perjalanan menuju promosi.

The Brave Falcons memiliki catatan sembilan kemenangan, tiga hasil imbang, dan 12 kekalahan dari 24 pertandingan sepanjang sejarah keikutsertaan di UEFA Nations League.

Tim asuhan Mirko Vucinic tersebut menempati peringkat 80 dunia FIFA dan terakhir bermain pada 5 Juni dengan hasil imbang 2-2 melawan Slovakia dalam laga persahabatan.

Dalam empat pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, Montenegro mencatat dua kemenangan, satu kekalahan, dan satu hasil imbang.

Kemenangan kompetitif terakhir Montenegro terjadi pada penghujung 2025 ketika mereka mengalahkan Gibraltar dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026.

Situasi tersebut membuat duel pembuka melawan Siprus cukup penting bagi Montenegro untuk membangun momentum sekaligus menunjukkan ambisi memperebutkan posisi teratas Grup 2.