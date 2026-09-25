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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 25 September 2026 | 14.12 WIB

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

Robert Lewandowski menjadi tumpuan Polandia saat menghadapi Bosnia-Herzegovina di UEFA Nations League. (Instagram @_rl9) - Image

Robert Lewandowski menjadi tumpuan Polandia saat menghadapi Bosnia-Herzegovina di UEFA Nations League. (Instagram @_rl9)

JawaPos.com — Polandia menghadapi Bosnia-Herzegovina pada laga pembuka UEFA Nations League B di PGE Narodowy, Sabtu (26/9/2026) pukul 01.45 WIB, dengan misi memutus tren buruk setelah gagal ke Piala Dunia 2026.

Tim tamu datang membawa kepercayaan diri usai mencatat sejarah dengan lolos ke fase gugur turnamen dunia.

Polandia Ingin Bangkit Setelah Gagal ke Piala Dunia

Polandia akan menjadikan laga melawan Bosnia-Herzegovina sebagai momentum untuk membangun kembali kepercayaan diri setelah rangkaian hasil mengecewakan sepanjang periode terakhir.

Tim asuhan Jan Urban itu sebelumnya gagal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kalah 2-3 dari Swedia dalam pertandingan playoff pada Maret.

Polandia sebenarnya sempat menunjukkan performa impresif dengan mencatat tujuh pertandingan tanpa kekalahan, terdiri dari lima kemenangan dan dua hasil imbang melawan Belanda.

Namun, kekalahan dramatis dari Swedia menjadi titik balik karena Viktor Gyokeres mencetak gol kemenangan pada menit ke-88 setelah Polandia dua kali menyamakan kedudukan.

Masalah Polandia berlanjut setelah playoff Piala Dunia karena mereka kalah 0-2 dari Ukraina pada 31 Mei.

Tiga hari berselang, Robert Lewandowski dan kolega hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Nigeria sehingga mereka belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir.

Situasi tersebut membuat kemenangan atas Bosnia-Herzegovina menjadi penting bagi Polandia yang juga sedang mempersiapkan diri menuju kualifikasi Euro 2028.

Editor: Banu Adikara
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