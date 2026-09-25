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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 25 September 2026 | 17.52 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 25 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces hari ini menyarankan Anda tidak terburu-buru mengambil keputusan besar. 

Kondisi yang kurang stabil membuat Anda perlu lebih tenang dalam mempertimbangkan berbagai pilihan.

Sejumlah aspek kehidupan juga membutuhkan perhatian, mulai dari pekerjaan yang berjalan moderat hingga hubungan dengan orang-orang terkasih.

Menjaga ketenangan melalui meditasi atau yoga dapat membantu menghadapi berbagai situasi dengan lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Jumat (25/9), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Secara umum, hari ini bukan waktu yang ideal bagi Pisces untuk mengambil keputusan besar.

Sebaiknya gunakan waktu untuk menenangkan pikiran dan mempertimbangkan setiap pilihan dengan matang.

Cinta Pisces

Hubungan dengan orang-orang terkasih mungkin akan diwarnai kurangnya pemahaman.

Kesalahpahaman antara Anda dengan orang terdekat dapat membuat komunikasi terasa kurang berjalan dengan baik.

Cobalah meluangkan lebih banyak waktu bersama orang-orang yang Anda sayangi.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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