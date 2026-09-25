6 Zodiak Gemar Belajar, Tak Pernah Berhenti untuk Memperluas Wawasan

Ilustrasi seseorang yang sedang belajar/Magnific

JawaPos.com- Beberapa orang sangat cinta belajar. Baik dengan cara mengabdi dan mengambil gelar profesional, ataupun belajar dari berbagai pengalaman.

Mereka percaya bahwa pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dapat membentuk jati diri mereka menjadi pribadi yang mampu meraih kesuksesan.

Hal tersebut juga tergambar pada zodiak-zodiak berikut. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan open minded. Mereka selalu bersedia mempelajari hal-hal baru, bahkan menjadikan proses belajar sebagai bagian dari hidup sepanjang hayatnya.

Berdasarkan informasi dari laman timesofindia yang dikutip pada(25/9) berikut enam zodiak yang dikenal sebagai pembelajar.

Gemini

Gemini dikenal memiliki kecintaan pada ilmu komunikasi. Mereka menikmati berbagai cara untuk belajar mulai dari membaca buku sampai terlibat dalam percakapan tentang berbagai topik. Rasa ingin tahu yang alami membuat gemini mampu menjadi sosok yang terus belajar sepanjang hidup.

Sagittarius

Sagitarius adalah zodiak yang gemar mengeksplorasi. Rasa haus akan pengetahuan membuat sagittarius sering terdorong untuk bepergian, mencoba hal baru, dan mempelajari kepercayaan yang telah ada. Mereka sangat open minded dan suka menemukan sudut pandang baru.

Virgo

Virgo tertarik saat harus mempelajari berbagai hal yang membantu kehidupan pribadi dan profesional mereka. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menguasai suatu keterampilan ataupun melakukan riset secara mendalam terkait suatu topik. Virgo akan terus memperbarui dan memperdalam pemahamannya terhadap suatu bidang dalam waktu yang sangat lama.

Aquarius