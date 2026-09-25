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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 25 September 2026 | 17.29 WIB

Ramalan Zodiak Libra 25 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi perlu lebih berhati-hati dalam menjalani aktivitas. Kecerdasan dan ketelitian menjadi modal penting agar berbagai persoalan dapat dihadapi tanpa menambah tekanan.

Di sisi lain, kondisi pekerjaan, hubungan asmara, keuangan, dan kesehatan membutuhkan perhatian lebih. Libra disarankan tidak terburu-buru mengambil keputusan serta lebih peka terhadap situasi di sekitarnya.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Jumat (25/9), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, Libra perlu menggunakan kecerdasan dengan bijak dalam menjalani berbagai aktivitas. Tekanan dan stres berpotensi mengganggu konsentrasi, sehingga penting untuk menjaga ketenangan dan tidak memaksakan diri.

Cinta Libra

Hari ini mungkin tidak berjalan terlalu mulus dalam urusan cinta dan romansa. Anda perlu lebih memahami kebutuhan orang-orang terkasih serta memberikan perhatian terhadap kekhawatiran yang mereka rasakan.

Komunikasi yang lebih terbuka dapat membantu mencegah kesalahpahaman. Hindari terlalu fokus pada sudut pandang sendiri dan berikan ruang bagi pasangan untuk menyampaikan perasaannya.

Karier Libra

Rekan kerja mungkin menunjukkan perkembangan yang lebih pesat dalam pekerjaan. Kondisi tersebut berpotensi membuat Anda merasa khawatir atau membandingkan pencapaian diri dengan orang lain.

Alih-alih larut dalam kekhawatiran, jadikan perkembangan rekan kerja sebagai dorongan untuk meningkatkan kemampuan. Tetap fokus pada tanggung jawab dan target yang sedang Anda jalani.

Kesehatan Libra

Perhatikan kebiasaan makan karena terdapat kemungkinan munculnya masalah pencernaan. Pola makan yang kurang teratur dapat membuat kondisi tubuh lebih mudah terganggu.

Editor: Estu Suryowati
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