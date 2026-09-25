Ramalan Zodiak Gemini Sabtu, 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Gemini hari ini mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan mental.
Transit Bulan melalui Pisces dapat membuat Gemini perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi emosional dan energi tubuh.
Jika pekerjaan atau rutinitas olahraga mulai membuat tubuh terasa lelah, tidak ada salahnya mengambil waktu untuk beristirahat. Memaksakan diri justru dapat membuat energi semakin terkuras.
Berikan tubuh kesempatan untuk memulihkan diri agar dapat kembali beraktivitas dengan lebih baik.
Dalam beberapa hari ke depan, keberuntungan berpotensi memberikan dukungan bagi Gemini.
Bagi yang masih lajang, sejumlah peluang menarik dalam kehidupan asmara mungkin mulai bermunculan.
Sementara itu, membuat perencanaan pekerjaan dengan baik dapat membantu Gemini menjalani aktivitas secara lebih teratur.
Tidak ada salahnya pula mulai menyusun rencana perjalanan yang menyenangkan sebagai sesuatu yang dapat dinantikan.
Cinta Gemini
Kehidupan asmara Gemini yang sudah berpasangan mungkin membutuhkan sedikit penyegaran.
Jika hubungan mulai terasa monoton atau kehilangan kedekatan, cobalah merencanakan waktu khusus bersama pasangan.
Makan malam romantis, berjalan bersama, atau sekadar menghabiskan waktu tanpa gangguan dapat membantu membangun kembali kedekatan.
Waktu berkualitas bersama pasangan bisa menghadirkan kembali rasa nyaman dan kegembiraan dalam hubungan.
Sementara bagi Gemini yang masih lajang, sebaiknya tidak terburu-buru dalam menentukan arah hubungan.
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Jawa Pos
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