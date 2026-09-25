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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 25 September 2026 | 17.46 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 25 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius hari ini diprediksi perlu mempersiapkan diri menghadapi aktivitas yang cukup padat hari ini. Beberapa perjalanan mungkin harus dilakukan, tetapi sejumlah persoalan yang muncul di tengah aktivitas berpotensi menimbulkan kekhawatiran.

Situasi di tempat kerja, hubungan dengan keluarga, keuangan, dan kesehatan juga membutuhkan perhatian lebih. Menghadapi setiap persoalan dengan tenang dan penuh perhitungan dapat membantu Aquarius menjalani hari dengan lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Jumat (25/9), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, Aquarius mungkin harus melakukan perjalanan lebih sering dari biasanya. Namun, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan selama menjalani aktivitas karena dapat memunculkan kekhawatiran.

Cinta Aquarius

Perbedaan pendapat dengan orang yang lebih tua mungkin terjadi hari ini. Persoalan tersebut dapat dipicu oleh kesalahpahaman dalam berkomunikasi.

Editor: Kuswandi
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