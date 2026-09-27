Ramalan Zodiak Scorpio 27 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio bisa mendapatkan bimbingan yang baik dari teman-teman. Bimbingan positif ini dapat memengaruhi hidup dan mengubah kemampuan Scorpio untuk membuat keputusan yang lebih tegas.
Selain itu, Scorpio dapat mengharapkan beberapa kabar baik datang hari ini. Nikmati hari ini bersama orang-orang terkasih dan rencanakan strategi yang lebih baik untuk besok.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Minggu, 27 September 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak Scorpio akan terkejut ketika pasangan mengungkapkan keinginannya untuk membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Terkait karir, cakrawala karir Scorpio akan meluas jika mau keluar dari zona nyaman.
Sementara itu, Scorpio sebaiknya pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Pada ranah keuangan, lakukan riset mendalam sebelum menanamkan dana dan memasuki pasar saham.
Cinta Scorpio
Scorpio mungkin terkejut dengan betapa tulusnya pasangan mengungkapkan perasaannya untuk membawa hubungan saat ini ke jenjang yang lebih serius.
Meskipun membuat bingung, pertimbangkanlah dengan serius, karena lamaran itu mungkin bukanlah ide yang buruk. Pelihara hubungan ini dengan baik, karena Scorpio sedang berada di jalur yang akan membawa kepuasan.
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Jawa Pos
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