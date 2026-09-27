Ramalan Zodiak Aquarius 27 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius mungkin tidak merasa begitu yakin dengan bakat yang dimiliki. Aquarius mungkin bingung dengan beberapa hal dan tidak dapat mengambil kesimpulan apa pun.

Jangan khawatir dan cobalah meminta bantuan teman, rekan kerja, atau seseorang yang dipercaya. Terimalah uluran tangan yang diberikan agar Aquarius akan mampu melewati masa-masa sulit.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Minggu, 27 September 2026.



Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius mungkin menemukan cinta pada seseorang yang paling tak terduga, yang bisa saja merupakan teman lama. Terkait karir, Aquarius mungkin akan mendengar kabar baik untuk melakukan perjalanan ke luar negeri demi urusan pekerjaan.



Sementara itu, pergilah ke dokter bersama anggota keluarga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Pada sisi keuangan, bayarlah jumlah pajak dengan tepat dengan berkonsultasi bersama akuntan pajak atau pengacara profesional.

Cinta Aquarius

Aquarius mungkin menemukan cinta pada seseorang yang paling tak terduga, yang bisa saja merupakan teman lama. Perasaan ini telah lama terpendam, dan kini saatnya tepat untuk sebuah hubungan berkembang.