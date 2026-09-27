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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 27 September 2026 | 12.00 WIB

Ramalan Zodiak Libra 27 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)


JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra dipenuhi dengan sukacita karena beberapa hal unik terbuka dan tersedia. Dedikasi, kerja keras, dan ketekunan Libra telah membuahkan hasil dan penghargaan. 

Luangkan waktu sejenak untuk berbannga atas kesuksesan yang diraih baru-baru ini. Kumpulkan semua teman terdekat di satu tempat, dan bersiaplah untuk bersenang-senang bersama mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Minggu, 27 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra mulai menyadari bahwa ada seseorang yang menarik perhatian di tempat kerja. Terkait karir, pertimbangkanlah dengan serius tawaran pekerjaan di luar negeri. 

Sementara itu, jangan menunda melakukan pemeriksaan ke dokter agar masalah kesehatan yang tidak terdeteksi tidak berlarut-larut lebih lama Terkait keuangan, susunlah strategi tentang bagaimana membangun posisi keuangan yang baik.

Cinta Libra

Libra akan memandang rekan kerja dengan sudut pandang baru. Libra mulai menyadari bahwa mungkin ada seseorang yang menarik perhatian di tempat kerja. 

Jadilah berani, tetapi jangan sampai melanggar batasan pekerjaan. Libra perlu memperlakukan situasi ini dengan hati-hati dan melangkah secara bertahap. Namun, jangan ragu untuk mengambil langkah pertama.

Editor: Candra Mega Sari
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