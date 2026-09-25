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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 26 September 2026 | 00.10 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Sabtu 26 September 2026: Berani Mengungkapkan Perasaan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio besok Sabtu, 26 September 2026, membawa pesan agar Scorpio lebih mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi situasi yang tidak berjalan sesuai harapan.

Perubahan mungkin terasa kurang nyaman pada awalnya, tetapi kondisi tersebut justru dapat membuka jalan menuju perkembangan yang selama ini dibutuhkan.

Scorpio juga perlu memberikan waktu istirahat yang cukup kepada tubuh dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas fisik secara berlebihan.

Dalam urusan asmara, perasaan yang selama ini disimpan dapat mulai diungkapkan kepada seseorang yang memang memiliki tempat khusus di hati Scorpio.

Sementara itu, keuangan membutuhkan perhatian karena pengeluaran yang tidak terlalu penting berpotensi mengganggu kondisi finansial.

Di bidang karier, kemampuan dan kepercayaan diri Scorpio dapat menjadi modal untuk menghadapi tantangan atau mempertimbangkan perubahan yang sudah lama dipikirkan.

Rencana perjalanan yang selama ini terus ditunda juga dapat mulai diwujudkan apabila seluruh persiapannya sudah dilakukan dengan baik.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Scorpio untuk Sabtu, 26 September 2026.

Asmara Scorpio

Kehidupan asmara Scorpio besok membawa dorongan untuk tidak terus menyimpan perasaan sendiri.

Jika Scorpio sudah memiliki perasaan kepada seseorang, ada kesempatan untuk mulai menyampaikan apa yang sebenarnya dirasakan.

Keputusan tersebut tentu tidak harus dilakukan secara terburu-buru karena Scorpio tetap perlu mempertimbangkan situasi dan cara penyampaiannya.

Namun, terlalu lama menunggu juga dapat membuat hubungan berjalan tanpa arah yang jelas.

Bagi Scorpio yang masih lajang, seseorang yang selama ini menarik perhatian mungkin memberikan tanda bahwa dirinya juga terbuka terhadap kedekatan yang lebih serius.

Scorpio dapat memulai dari percakapan sederhana tanpa harus langsung membicarakan masa depan hubungan.

Kejujuran akan menjadi hal penting karena hubungan yang dibangun dari komunikasi terbuka akan lebih mudah berkembang secara alami.

Editor: Novia Tri Astuti
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