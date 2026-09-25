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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 23.50 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Sabtu 26 September 2026: Waktunya Memulihkan Diri dan Menata Prioritas

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Besok, Virgo perlu memberikan lebih banyak ruang bagi diri sendiri untuk memulihkan hati dari pengalaman emosional yang belum sepenuhnya selesai.

Ada kalanya luka lama membutuhkan waktu sebelum benar-benar dapat dilepaskan, sehingga Virgo tidak perlu memaksakan diri untuk segera merasa baik-baik saja.

Sabtu, 26 September 2026 juga mengingatkan Virgo agar lebih peka terhadap kebutuhan tubuh dan tidak terlalu sibuk mengurus kepentingan orang lain sampai melupakan diri sendiri.

Dalam urusan asmara, Virgo sebaiknya tidak mengambil keputusan secara terburu-buru ketika muncul rasa tidak aman atau keraguan terhadap hubungan.

Sementara dalam pekerjaan, menjaga fokus terhadap prioritas menjadi penting agar berbagai gangguan tidak membuat tugas utama terbengkalai.

Di tengah kesibukan tersebut, bertemu teman atau menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat dapat membantu Virgo melepas penat dan memperbaiki suasana hati.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Virgo untuk Sabtu, 26 September 2026.

Asmara Virgo

Urusan asmara Virgo besok mungkin diwarnai perasaan yang sedikit tidak menentu.

Pengaruh Bulan di Pisces dapat membuat Virgo lebih mudah merasa tidak yakin terhadap hubungan atau terlalu banyak memikirkan sikap seseorang.

Perasaan seperti ini sebenarnya wajar, tetapi Virgo sebaiknya tidak langsung mengambil keputusan besar hanya karena sedang diliputi keraguan.

Jika sudah memiliki pasangan, cobalah membicarakan hal yang mengganggu pikiran dengan cara yang tenang dan terbuka.

Jangan membiarkan asumsi berkembang terlalu jauh hanya karena ada sesuatu yang belum mendapatkan penjelasan.

Virgo juga perlu memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan sudut pandangnya sebelum mengambil kesimpulan.

Bagi Virgo yang masih lajang, rasa tidak percaya diri dapat membuat kesempatan untuk mengenal seseorang menjadi lebih sulit berkembang.

Editor: Novia Tri Astuti
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