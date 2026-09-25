Ramalan Zodiak Aries Sabtu, 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aries hari ini membawa pesan untuk lebih mengandalkan diri sendiri dalam menemukan kebahagiaan.

Pergerakan Bulan melalui Pisces mendorong Aries meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran, bermeditasi, atau melakukan refleksi diri.

Langkah sederhana tersebut dapat membantu menciptakan ketenangan sekaligus menjaga keseimbangan mental.

Dalam urusan keberuntungan, peluang positif mulai terbuka. Namun, Aries mungkin perlu berani mengambil keputusan dan menghadapi sejumlah risiko untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Jika sedang menyukai seseorang, jangan terlalu lama menyimpan perasaan. Mengungkapkan ketertarikan dengan jujur dapat membuka peluang baru dalam kehidupan asmara.

Di sisi pekerjaan, tanggung jawab yang lebih besar mungkin datang. Karena itu, tetaplah percaya diri dan selesaikan setiap tugas dengan penuh perhatian.

Sementara bagi Aries yang memiliki keinginan untuk bepergian, hari ini menjadi waktu yang tepat untuk mulai menyusun rencana perjalanan.