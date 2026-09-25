Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Jumat, 25 September 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran Tetap Seimbang

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aries pada Jumat, 25 September 2026 perlu menjadi perhatian di tengah kesibukan dan berbagai tanggung jawab yang sedang dijalani.
Padatnya aktivitas terkadang membuat Aries lebih fokus menyelesaikan pekerjaan hingga mengabaikan kebutuhan tubuh sendiri.
Karena itu, menjaga pola makan, waktu istirahat, serta aktivitas fisik menjadi langkah yang penting agar energi tetap terjaga sepanjang hari.
Aries sebaiknya tidak membiasakan diri melewatkan waktu makan hanya karena pekerjaan sedang menumpuk.
Asupan makanan yang lebih teratur dan bergizi dapat membantu tubuh memperoleh energi yang dibutuhkan untuk menjalani berbagai kegiatan.
Jika merasa membutuhkan panduan yang lebih tepat, Aries dapat mempertimbangkan berkonsultasi dengan ahli gizi atau tenaga profesional yang memahami kebutuhan kesehatan sesuai kondisi masing-masing.
Aktivitas fisik juga tidak harus selalu berupa latihan dengan intensitas tinggi.
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Jawa Pos
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