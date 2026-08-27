Awas Bahaya Vitamin D Rendah! Cek 7 Tanda Tubuh Kekurangan Sinar Matahari

Bahaya Vitamin D Rendah / Pexels JawaPos.com - Sinar matahari sering kali dianggap sebagai sesuatu yang perlu dihindari karena paparan berlebihan dapat meningkatkan risiko kerusakan kulit.

Namun, terlalu sedikit paparan sinar matahari juga dapat berdampak pada tubuh, salah satunya karena sinar ultraviolet B membantu kulit memproduksi vitamin D.

Vitamin D memiliki peran penting dalam membantu penyerapan kalsium, menjaga kesehatan tulang, serta mendukung sejumlah fungsi tubuh.

Kekurangan vitamin D dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk terbatasnya paparan sinar matahari, asupan yang tidak mencukupi, gangguan penyerapan, serta kondisi kesehatan tertentu.

Melansir dari laman Yourtango pada Kamis (27/08), terdapat tujuh tanda mengamati apakah tubuhnya kurang mendapatkan paparan cahaya matahari.

Tanda-tanda tersebut antara lain rasa lelah yang tidak membaik setelah tidur, perubahan suasana hati ketika musim atau cuaca berubah, mudah merasa terkuras oleh aktivitas kecil, hingga merasa lebih baik saat hari cerah.

Meski begitu, tanda-tanda tersebut tidak dapat digunakan untuk mendiagnosis kekurangan vitamin D.

Status vitamin D umumnya dinilai melalui pemeriksaan kadar 25 hydroxyvitamin D atau 25(OH)D dalam darah berdasarkan pertimbangan tenaga kesehatan.