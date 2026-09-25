Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Jumat, 25 September 2026: Jangan Lupakan Kebutuhan Diri

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Jumat, 25 September 2026 mengingatkan pentingnya memberikan perhatian yang cukup kepada diri sendiri di tengah berbagai tanggung jawab.

Kebiasaan membantu orang lain memang dapat membuat Virgo merasa berguna, tetapi terlalu sering mengutamakan kebutuhan orang lain berisiko membuat energi pribadi semakin terkuras.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo perlu memahami bahwa menjaga kondisi tubuh juga merupakan bagian dari tanggung jawab yang tidak boleh terus ditunda.

Ketika rasa lelah mulai muncul, berikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat daripada memaksakan diri menyelesaikan semua urusan sekaligus.

Pola tidur yang lebih teratur, waktu makan yang cukup, dan kesempatan untuk memulihkan tenaga dapat membantu menjaga kondisi tubuh sepanjang hari.

Virgo juga tidak harus melakukan aktivitas fisik yang berat untuk tetap menjaga kebugaran.