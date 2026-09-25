Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Jumat, 25 September 2026: Jaga Keseimbangan Rutinitas

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Taurus pada Jumat, 25 September 2026 mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesibukan, waktu istirahat, dan kebiasaan sehari-hari.
Pekerjaan serta berbagai tanggung jawab pribadi sebaiknya tidak membuat Taurus terus mengabaikan kebutuhan tubuh untuk memulihkan tenaga.
Jika rutinitas belakangan ini terasa kurang teratur, Taurus dapat mulai memperbaikinya melalui perubahan kecil yang dilakukan secara perlahan.
Tidak perlu mengubah seluruh pola hidup sekaligus karena kebiasaan sederhana yang mampu dipertahankan secara konsisten dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Perhatikan kebutuhan dasar seperti pola makan, asupan cairan, waktu tidur, dan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas.
Aktivitas fisik juga dapat menjadi bagian dari rutinitas untuk membantu menjaga tubuh tetap bugar.
Taurus tidak harus selalu melakukan olahraga dengan intensitas tinggi.
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Jawa Pos
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