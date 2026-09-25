Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 16.32 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Jumat, 25 September 2026: Jaga Keseimbangan Rutinitas

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Taurus pada Jumat, 25 September 2026 mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesibukan, waktu istirahat, dan kebiasaan sehari-hari.

Pekerjaan serta berbagai tanggung jawab pribadi sebaiknya tidak membuat Taurus terus mengabaikan kebutuhan tubuh untuk memulihkan tenaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika rutinitas belakangan ini terasa kurang teratur, Taurus dapat mulai memperbaikinya melalui perubahan kecil yang dilakukan secara perlahan.

Tidak perlu mengubah seluruh pola hidup sekaligus karena kebiasaan sederhana yang mampu dipertahankan secara konsisten dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Perhatikan kebutuhan dasar seperti pola makan, asupan cairan, waktu tidur, dan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas.

Aktivitas fisik juga dapat menjadi bagian dari rutinitas untuk membantu menjaga tubuh tetap bugar.

Taurus tidak harus selalu melakukan olahraga dengan intensitas tinggi.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Jumat, 25 September 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran Tetap Seimbang - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Jumat, 25 September 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran Tetap Seimbang

Jumat, 25 September 2026 | 16.38 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Jumat, 25 September 2026: Gunakan Energi Secara Bijak - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Jumat, 25 September 2026: Gunakan Energi Secara Bijak

Jumat, 25 September 2026 | 16.26 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Jumat, 25 September 2026: Jaga Rutinitas Tetap Seimbang - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Jumat, 25 September 2026: Jaga Rutinitas Tetap Seimbang

Jumat, 25 September 2026 | 16.16 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore