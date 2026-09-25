Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Jumat, 25 September 2026: Gunakan Energi Secara Bijak

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Gemini pada Jumat, 25 September 2026 berkaitan dengan cara mengatur tenaga ketika berbagai aktivitas dan pikiran datang secara bersamaan.
Gemini mungkin memiliki banyak hal yang ingin diselesaikan, tetapi memaksakan diri terus bergerak tanpa jeda dapat membuat tubuh lebih cepat kehilangan energi.
Menyediakan waktu untuk diri sendiri menjadi bagian penting agar tubuh dan pikiran memiliki kesempatan untuk kembali beristirahat.
Jeda bukan berarti Gemini harus berhenti melakukan aktivitas sepenuhnya.
Waktu istirahat justru dapat membantu mengembalikan tenaga sehingga tubuh lebih siap menghadapi kegiatan berikutnya.
Energi yang tersedia juga sebaiknya diarahkan pada aktivitas yang memberikan manfaat bagi kebugaran tanpa membuat tubuh bekerja terlalu keras.
Berjalan kaki, melakukan peregangan, berolahraga ringan, atau sekadar bangkit dari kursi setelah duduk cukup lama dapat menjadi kebiasaan sederhana yang mudah dilakukan.
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Jawa Pos
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