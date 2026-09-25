Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Jumat, 25 September 2026: Jaga Energi dan Ketenangan Diri

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Libra pada Jumat, 25 September 2026 tidak hanya berkaitan dengan keadaan fisik, tetapi juga bagaimana menjaga energi dari lingkungan sekitar.

Situasi yang terus menimbulkan tekanan dapat membuat Libra merasa terkuras meskipun aktivitas fisik sepanjang hari tidak terlalu banyak.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Karena itu, Libra perlu menyediakan waktu untuk beristirahat dan melakukan kegiatan yang membuat tubuh maupun pikiran terasa lebih ringan.

Tidak harus selalu melakukan aktivitas yang berat untuk menjaga kebugaran.

Yoga, peregangan, berjalan santai, atau olahraga ringan lainnya dapat menjadi pilihan ketika tubuh membutuhkan gerakan tanpa tekanan berlebihan.

Kegiatan sederhana yang dilakukan secara teratur dapat membantu menjaga tubuh tetap aktif sekaligus memberikan kesempatan bagi pikiran untuk melepas ketegangan.