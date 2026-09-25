Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Jumat, 25 September 2026: Beri Tubuh Waktu untuk Beristirahat

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Sagittarius pada Jumat, 25 September 2026 berkaitan dengan kemampuan mengatur batas antara kesibukan dan kebutuhan untuk memulihkan tenaga.

Terlalu sering menerima berbagai permintaan dari orang lain dapat membuat waktu Sagittarius semakin penuh hingga kesempatan untuk beristirahat menjadi berkurang.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sagittarius perlu menyadari bahwa mengatakan tidak pada sesuatu yang memang tidak dapat dilakukan bukan berarti mengabaikan orang lain.

Menentukan batas yang sehat justru dapat membantu menjaga energi agar tidak terkuras karena terlalu banyak mengambil tanggung jawab.

Setelah menjalani aktivitas yang padat, tubuh juga membutuhkan kegiatan yang dapat membantu melepaskan ketegangan.

Olahraga bisa menjadi salah satu pilihan untuk membuat tubuh tetap aktif sekaligus membantu pikiran terasa lebih ringan.