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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 13.15 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Jumat, 25 September 2026: Pulihkan Komunikasi yang Sempat Renggang

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Jumat, 25 September 2026 membuka kesempatan untuk memperbaiki komunikasi yang sebelumnya sempat terganggu oleh kesalahpahaman.

Hubungan yang terasa kaku perlahan dapat menjadi lebih nyaman ketika Gemini dan pasangan mulai berani membicarakan hal-hal yang selama ini belum tersampaikan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Gemini pada Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Gemini yang sudah memiliki pasangan, suasana hubungan dapat terasa lebih ringan ketika percakapan berlangsung tanpa tekanan.

Jika masih terdapat persoalan yang belum menemukan penyelesaian, cobalah membahasnya ketika kondisi hati kedua pihak sudah cukup tenang.

Hindari menjadikan percakapan sebagai ajang untuk mencari siapa yang paling bersalah karena cara tersebut justru dapat membuat masalah semakin sulit diselesaikan.

Gemini memiliki kesempatan untuk menjelaskan perasaan dengan lebih jelas sekaligus mendengarkan apa yang sebenarnya ingin disampaikan pasangan.

Jangan langsung membuat kesimpulan hanya berdasarkan satu perkataan atau tindakan karena belum tentu maksudnya sesuai dengan dugaan Gemini.

Editor: Novia Tri Astuti
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