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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 12.56 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Jumat, 25 September 2026: Beri Ruang pada Kedekatan Baru

Ilustrasi Capricorn (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Capricorn (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Jumat, 25 September 2026 membawa peluang untuk membangun kedekatan dengan seseorang yang mulai menunjukkan respons positif.

Perhatian yang diberikan orang lain mungkin selama ini tidak terlalu disadari Capricorn, padahal hal tersebut dapat menjadi tanda munculnya ketertarikan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Capricorn yang masih sendiri, sosok yang tertarik tersebut bisa saja berasal dari lingkungan yang sudah cukup familiar dalam kehidupan sehari-hari.

Ketertarikan dapat terlihat melalui percakapan yang semakin sering, perhatian sederhana, atau ajakan untuk menghabiskan waktu bersama.

Situasi seperti ini tentu dapat membuat suasana hati terasa menyenangkan, tetapi Capricorn sebaiknya tidak langsung menentukan masa depan hubungan hanya karena mendapatkan perhatian.

Gunakan kesempatan tersebut untuk mengenal orang itu secara lebih dekat dan melihat apakah terdapat kesesuaian yang nyata.

Cara berkomunikasi, pola pikir, nilai yang dipegang, serta harapan terhadap hubungan dapat menjadi hal yang perlu diperhatikan sebelum melangkah lebih jauh.

Editor: Novia Tri Astuti
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