Siap-Siap Ketiban Hoki, 3 Shio Ini Diramal Dapat Rezeki Melimpah

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki peruntungan yang berbeda-beda mengikuti perubahan energi dan siklus tahunan. Keyakinan tersebut membuat ramalan shio kerap digunakan sebagai gambaran mengenai peluang kehidupan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Pada ramalan kali ini, beberapa shio disebut memiliki peluang memperoleh rezeki dalam jumlah besar. Keberuntungan tersebut digambarkan dapat hadir melalui usaha, kerja sama, investasi, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak diperkirakan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut tiga shio yang diramalkan memperoleh rezeki besar dengan berbagai bentuk keberuntungan berdasarkan elemennya.

1. Shio Babi Shio Babi dikenal dalam astrologi Tionghoa sebagai sosok yang tulus, baik hati, dan mudah bersyukur. Karakter tersebut kerap dikaitkan dengan keberuntungan serta kemudahan dalam memperoleh hal-hal positif.

Dalam ramalan tahun ini, Shio Babi dari berbagai elemen disebut memiliki bentuk keberuntungan masing-masing. Elemen Tanah diprediksi mendapatkan kondisi finansial yang lebih stabil dan berpeluang menambah aset.

Sementara itu, Shio Babi berelemen Kayu disebut memperoleh dukungan dari orang-orang di sekitarnya yang dapat membuka peluang baru. Elemen Logam diramalkan mendapatkan keuntungan dari usaha yang berkembang pesat.

Untuk elemen Api, keberuntungan disebut datang melalui keberanian mengambil peluang dan menjalankan usaha. Adapun elemen Air dipercaya memperoleh aliran rezeki yang lebih lancar sehingga kehidupan terasa semakin nyaman.

Secara keseluruhan, ramalan tersebut menggambarkan Shio Babi sebagai salah satu kelompok yang disebut memiliki banyak peluang finansial pada tahun ini.

2. Shio Ayam Shio Ayam sering digambarkan sebagai pribadi disiplin, rajin, dan tidak mudah menyerah. Dalam ramalan astrologi, sifat tersebut dianggap menjadi modal yang mendukung datangnya hasil dari berbagai usaha yang telah dilakukan.