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Jumat, 25 September 2026 | 04.30 WIB

3 Shio yang Bakal dapat Hoki Besar di Akhir Bulan, Duit Melimpah akan Segera Datang

Shio yang diramalkan bakal dapat banyak hoki besar di akhir bulan saat duit melimpah akan segera datang. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan bakal dapat banyak hoki besar di akhir bulan saat duit melimpah akan segera datang. (dok: pexels)

JawaPos.com - Akhir bulan sering kali jadi satu periode yang banyak dikhawatirkan oleh banyak orang.

Kerap kali sesuatu yang dikaitkan dengan hal tersebut perihal uang yang biasanya sudah menipis sehingga membuat beban pikiran.

Namun, di paruh kedua tahun kuda api ini serangkaian pihak diprediksi akan mendapatkan banyak rezeki tak terduga.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan bakal dapat banyak hoki besar di akhir bulan saat duit melimpah akan segera datang.

1. Shio Kuda

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio kuda diramalkan akan punya rezeki yang baik di paruh kedua tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, kebaikan yang diperoleh dapat dilihat dari baiknya keuangan ketika akhir bulan tiba.

Mereka tidak seperti orang lain yang merasakan kesusahan ekonomi dan malahan bisa hidup berkecukupan. 

Pundi-pundi rupiah dimungkinkan selalu mengalir lancar dari berbagai macam hal yang dikerjakan.

2. Shio Babi

Editor: Setyo Adi Nugroho
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