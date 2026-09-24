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Rabbany Wanadriani
Jumat, 25 September 2026 | 06.29 WIB

Tak Sekadar Romantis, 5 Tanda Pasangan Anda Dipercaya Jadi Pembawa Hoki

ilustrasi pasangan bahagia. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi pasangan bahagia. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Memiliki pasangan bukan hanya tentang berbagi kasih sayang, tetapi juga mengenai bagaimana kehadiran satu sama lain dapat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan. Ada pasangan yang membuat seseorang merasa lebih tenang, optimistis, dan bersemangat dalam menjalani berbagai tantangan.

Dalam astrologi, hubungan yang terasa harmonis terkadang dikaitkan dengan energi positif yang dianggap dapat membawa perubahan baik bagi kedua pasangan. Kehadiran seseorang bahkan dipercaya dapat membuat perjalanan hidup terasa lebih mudah dan penuh peluang.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima tanda yang dalam astrologi kerap dikaitkan dengan pasangan pembawa keberuntungan.

1. Kehadirannya Membuat Anda Lebih Positif

Salah satu tanda yang dapat dirasakan adalah perubahan suasana hati ketika berada di dekat pasangan. Sosok tersebut mungkin memiliki karakter optimistis dan mampu menularkan semangat positif kepada orang-orang di sekitarnya.

Ketika menghadapi persoalan, kehadirannya membuat Anda lebih percaya diri dan tidak mudah menyerah. Dalam pandangan astrologi, energi positif semacam ini sering dianggap sebagai salah satu bentuk keberuntungan dalam hubungan.

2. Mampu Memahami Anda Tanpa Banyak Bicara

Komunikasi memang menjadi bagian penting dalam hubungan. Namun, ada pasangan yang seolah mampu memahami perasaan satu sama lain meski tanpa penjelasan panjang.

Anda mungkin bisa mengetahui ketika pasangan sedang membutuhkan dukungan hanya melalui ekspresi atau perubahan sikapnya. Kedekatan emosional seperti ini membuat hubungan terasa semakin kuat dan nyaman.

3. Memiliki Chemistry yang Sangat Kuat

Hubungan yang memiliki chemistry kuat biasanya terasa mengalir secara alami. Anda dan pasangan dapat menikmati waktu bersama tanpa harus selalu mencari kegiatan khusus untuk membuat hubungan tetap menyenangkan.

Kesamaan cara berpikir, kemampuan memahami karakter masing-masing, serta rasa nyaman ketika bersama dapat membuat hubungan terasa istimewa. Dalam astrologi, koneksi seperti ini sering dikaitkan dengan adanya kecocokan energi di antara pasangan.

4. Sering Mengalami Hal-Hal Baik Bersama

Pernahkah berbagai hal terasa berjalan lebih lancar sejak menjalin hubungan dengan seseorang? Misalnya, muncul peluang baru, bertemu orang yang tepat, atau menemukan jalan keluar ketika menghadapi persoalan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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