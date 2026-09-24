Disebut Penuh Hoki, 6 Shio Ini Konon Mudah Menemukan Peluang Rezeki

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, shio kerap digunakan sebagai bagian dari kepercayaan tradisional untuk menggambarkan karakter, peruntungan, dan perjalanan hidup seseorang. Setiap shio memiliki simbol serta karakteristik yang berbeda menurut berbagai tradisi.

Sejumlah ramalan bahkan mengaitkan shio tertentu dengan peluang finansial, kerja keras, kemampuan membangun relasi, hingga keberuntungan dalam menjalankan usaha. Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki peruntungan baik serta peluang rezeki yang menjanjikan.

1. Shio Tikus Orang yang berada di bawah naungan Shio Tikus sering digambarkan sebagai pribadi yang pandai beradaptasi dan mudah membangun hubungan dengan orang lain. Mereka juga dikenal percaya diri serta mampu membawa suasana menjadi lebih menyenangkan.

Dalam menghadapi berbagai persoalan, pemilik shio ini disebut memiliki pertimbangan yang cukup matang dan tidak mudah kehilangan arah. Ambisi untuk mencapai tujuan juga membuat mereka berusaha memanfaatkan kemampuan serta jaringan yang dimiliki.

Dalam urusan finansial, Shio Tikus dipercaya memiliki kecermatan dalam mencari peluang dan mengelola sumber daya. Karakter tersebut dalam ramalan dikaitkan dengan peluang untuk memperoleh keuntungan, terutama ketika mereka menjalankan usaha secara terencana.

2. Shio Kerbau Shio Kerbau sering dikaitkan dengan sifat tekun, sabar, kuat, dan memiliki kemauan untuk bekerja keras. Mereka cenderung tidak terburu-buru ketika menentukan langkah dan lebih menyukai perencanaan yang matang.

Karakter tersebut membuat pemilik Shio Kerbau digambarkan mampu menjalani proses panjang tanpa mudah menyerah. Mereka juga disebut cukup teguh terhadap keputusan yang sudah dibuat dan tidak gampang terpengaruh oleh pendapat di sekitarnya.

Dalam berbagai ramalan, kerja keras Shio Kerbau kerap dihubungkan dengan hasil finansial yang diperoleh secara bertahap. Konsistensi dan ketekunan dianggap menjadi modal penting bagi mereka untuk membangun kestabilan ekonomi.