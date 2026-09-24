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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 25 September 2026 | 06.31 WIB

Disegani Banyak Orang, 10 Weton Ini Dipercaya Punya Wibawa dan Jalan Rezeki Kuat

weton sakti yang disegani dengan hidup penuh harta dan wibawa./Freepik/ freepik - Image

weton sakti yang disegani dengan hidup penuh harta dan wibawa./Freepik/ freepik

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton merupakan perhitungan hari kelahiran yang sejak lama digunakan untuk menggambarkan karakter dan perjalanan hidup seseorang. Sebagian masyarakat juga mengaitkannya dengan watak, jodoh, rezeki, hingga keberuntungan.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dianggap memiliki karakter kuat, keberanian, serta wibawa yang membuat pemiliknya disegani. Beberapa di antaranya juga dipercaya mempunyai peruntungan yang baik dalam urusan pekerjaan dan kehidupan ekonomi.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, berikut sepuluh weton yang dipercaya memiliki aura kuat, wibawa tinggi, dan peruntungan rezeki yang baik.

1. Kamis Pahing

Kamis Pahing mempunyai neptu 17, berasal dari Kamis bernilai 8 dan Pahing bernilai 9. Dalam gambaran Primbon Jawa, pemilik weton ini mempunyai karakter berani, teguh pendirian, dan tidak mudah menyerah.

Mereka cenderung mandiri serta terbiasa mengandalkan kemampuan sendiri. Ketika menghadapi kegagalan, mereka dipercaya mampu bangkit dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai dorongan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

2. Senin Legi

Senin Legi memiliki jumlah neptu 9, dengan Senin bernilai 4 dan Legi bernilai 5. Weton ini digambarkan mempunyai pembawaan tenang, tetapi menyimpan karakter kuat dan emosi yang cukup besar.

Mereka disebut memiliki keinginan kuat agar sesuatu berjalan sesuai rencana. Dalam kepercayaan tradisional, insting yang tajam juga menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan pemilik Senin Legi.

3. Minggu Pahing

Minggu Pahing mempunyai neptu 14, yang berasal dari Minggu 5 dan Pahing 9. Pemilik weton ini digambarkan memiliki pembawaan menarik, sopan, serta mampu memberikan kesan berwibawa.

Di sisi lain, mereka disebut cukup sensitif dan mudah tersinggung. Berbagai pengalaman dan tantangan hidup dipercaya dapat membentuk keberanian serta jiwa kepemimpinan mereka. Insting dalam melihat peluang juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan weton ini.

4. Sabtu Legi

Sabtu Legi mempunyai neptu 14 dari Sabtu 9 dan Legi 5. Karakternya digambarkan tegas, berani, dan memiliki pendirian kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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