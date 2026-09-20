7 Tanggal Lahir yang Dipercaya Punya Wibawa dan Insting Istimewa, Apa Saja?

Ilustrasi tanggal lahir keramat si pahit lidah (freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, tanggal kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta berbagai keistimewaan yang dipercaya melekat pada seseorang.
Selain tanggal yang dianggap membawa keberuntungan, ada pula sejumlah tanggal yang disebut memiliki aura khusus. Pemiliknya dipercaya mempunyai intuisi kuat, kepekaan terhadap lingkungan, serta wibawa yang membuat perkataannya lebih mudah dipercaya orang lain.
Dalam kepercayaan tertentu, bahkan ada anggapan bahwa ucapan pemilik tanggal-tanggal tersebut memiliki pengaruh kuat sehingga mereka dianjurkan menjaga perkataan dan sikap.
Dilansir dari YouTube Kamus Angka Lahir, berikut tujuh tanggal lahir yang dalam ramalan disebut memiliki keistimewaan dan kepekaan spiritual.
Mereka yang lahir pada tanggal 23 digambarkan sebagai pribadi yang memiliki karakter kuat dan cukup disegani.
Dalam ramalan Primbon, perkataan pemilik tanggal ini dipercaya mempunyai pengaruh terhadap orang-orang di sekitarnya. Tak jarang, mereka juga dianggap mampu memberikan nasihat yang mudah diterima.
Karena itu, pemilik tanggal 23 disarankan menjaga ucapan serta tidak sembarangan melontarkan perkataan ketika sedang terbawa emosi.
Tanggal 19 dipercaya memiliki kaitan dengan karakter yang peka dan intuitif.
Pemiliknya disebut mampu membaca situasi dengan cepat dan memiliki insting yang cukup kuat. Dalam kepercayaan spiritual, kepekaan tersebut bahkan sering dikaitkan dengan kemampuan merasakan suasana atau energi tertentu di sekitarnya.
Tak heran jika tanggal ini masuk dalam daftar tanggal lahir yang dianggap istimewa menurut ramalan yang dikutip.
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