Karismanya Bikin Disegani! 6 Weton Ini Konon Punya Wibawa Layaknya Bangsawan

Weton bangsawan agung yang bawa martabat dan kewibawaan tinggi kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com - Setiap orang memiliki karakter dan pembawaan yang berbeda. Ada yang mudah bergaul, ada pula yang lebih pendiam tetapi mampu membuat orang di sekitarnya menghormati keberadaannya.
Dalam tradisi Jawa, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan weton, yaitu kombinasi hari kelahiran dan pasaran. Melalui perhitungan Primbon Jawa, setiap weton memiliki sejumlah tafsir mengenai watak, keberuntungan, hingga kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan.
Salah satu penafsiran yang menarik adalah mengenai weton yang dianggap memiliki aura bangsawan atau kewibawaan tinggi. Pemilik weton tertentu dipercaya mempunyai pembawaan yang tenang, tegas, berkarisma, serta mampu mendapatkan penghormatan dari lingkungan tanpa harus memaksakan kehendak.
Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat enam weton yang disebut sebagai weton bangsawan agung dan dipercaya membawa martabat serta kewibawaan tinggi menurut Primbon Jawa.
Berikut enam weton yang dimaksud.
Kamis Pahing mempunyai jumlah neptu 17, yang berasal dari Kamis bernilai 8 dan Pahing bernilai 9.
Dalam penafsiran Primbon Jawa, pemilik weton ini sering digambarkan sebagai sosok yang tidak banyak bicara, tetapi memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai konsekuensi sebelum menentukan langkah.
Kesan berwibawa tersebut juga disebut muncul dari pembawaan yang tenang. Tidak perlu berbicara keras untuk mendapatkan perhatian, sikap dan cara menyampaikan pendapatnya sudah cukup membuat orang lain mempertimbangkan perkataannya.
Kamis Pahing juga dipercaya memiliki kepedulian terhadap nilai moral dan tradisi. Karena itu, mereka disebut cenderung memegang teguh prinsip yang dianggap benar.
Minggu Legi memiliki neptu 10, berasal dari Minggu dengan nilai 5 dan Legi yang juga bernilai 5.
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Jawa Pos
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