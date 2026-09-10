Waseso Segoro: 5 Weton Berwibawa Bak Lautan Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Waseso Segoro untuk weton yang berwibawa sebesar lautan yang tenang namun kuat.

Golongan weton ini dipercaya memiliki bakat alami memimpin serta kekuasaan yang luas dan disegani.

Aura kuat yang dimiliki membuat mereka dihormati meski tidak banyak berbicara di lingkungannya.

Dilansir dari akun YouTube Energi Weton pada Kamis (10/9), disebutkan lima weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Waseso Segoro tersebut.

1. Senin kliwon

Weton Senin Kliwon dikenal tenang namun memiliki pemikiran yang mendalam dalam menjalani hidup.

Intuisi kuat menjadi ciri khas yang melekat pada karakter pemilik weton ini.

Kepercayaan sebagai penasihat atau pemimpin kelompok kerap disematkan pada weton ini.

Karisma alami membuat mereka tidak perlu memaksakan diri untuk disukai orang lain. Kenyamanan dan rasa hormat kerap muncul secara alami di hadapan mereka.