Hubungan Terasa Berbeda? Psikologi Ungkap 6 Tanda Pasangan Mulai Tidak Bahagia

JawaPos.com – Menjalani hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi, rasa percaya, perhatian, dan kedekatan emosional dari kedua belah pihak. Ketika salah satu unsur tersebut mulai berkurang, hubungan pun dapat terasa berbeda dari sebelumnya.

Perasaan tidak bahagia dalam sebuah hubungan tidak selalu disampaikan melalui perkataan secara langsung. Terkadang, kondisi tersebut justru terlihat dari perubahan sikap, cara berkomunikasi, hingga kebiasaan pasangan dalam menjalani kesehariannya.

Karena itu, perubahan kecil pada perilaku pasangan sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai bukti bahwa hubungan sedang bermasalah. Namun, jika perubahan tersebut berlangsung terus-menerus, hal itu bisa menjadi alasan untuk membuka ruang komunikasi dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Dilansir dari English Jagran, terdapat sejumlah tanda psikologis yang dapat berkaitan dengan ketidakpuasan seseorang dalam hubungan. Berikut enam tanda yang perlu diperhatikan:

Baca Juga:8 Kunci Mempererat Hubungan dengan Anak yang Sudah Dewasa Menurut Psikologi

1. Komunikasi Mulai Berkurang Salah satu perubahan yang cukup mudah terlihat adalah menurunnya komunikasi. Pasangan yang sebelumnya aktif berbicara mungkin menjadi lebih tertutup, jarang mengajak berdiskusi, atau tidak lagi menunjukkan keinginan untuk berbagi cerita.

Jika berlangsung dalam waktu lama, berkurangnya komunikasi dapat membuat jarak emosional di antara pasangan semakin terasa.

2. Mulai Menjauh Secara Emosional Selain komunikasi, kedekatan secara emosional juga bisa mengalami perubahan. Pasangan mungkin menjadi lebih jarang memberikan perhatian, dukungan, empati, atau menunjukkan kasih sayang seperti sebelumnya.

Kondisi tersebut dapat membuat salah satu pihak merasa kesepian meskipun secara fisik masih berada dalam hubungan yang sama.

3. Ketertarikan terhadap Berbagai Hal Menurun Perubahan ketertarikan juga dapat menjadi tanda yang perlu diperhatikan. Pasangan mungkin mulai kehilangan semangat terhadap hobi, kegiatan yang sebelumnya disukai, atau aktivitas yang biasanya dilakukan bersama.