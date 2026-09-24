Merasakan 6 Tanda Ini dalam Hubunganmu? Bisa Jadi Pasanganmu adalah Orang yang Tepat

JawaPos.com - Tidak semua hubungan yang terasa indah di awal akan bertahan lama.

Ada hubungan yang dimulai dengan perasaan menggebu-gebu, perhatian yang intens, dan janji-janji manis, tetapi perlahan kehilangan kehangatannya. Sebaliknya, ada hubungan yang awalnya berjalan sederhana, bahkan tidak selalu penuh drama romantis, tetapi semakin lama justru terasa semakin kuat.

Dalam psikologi hubungan, kualitas sebuah hubungan tidak hanya dilihat dari seberapa besar rasa cinta yang dirasakan seseorang. Hal-hal seperti rasa aman, kemampuan berkomunikasi, kepercayaan, penghargaan, cara menyelesaikan konflik, dan kemampuan untuk tumbuh bersama juga memiliki peran penting.

Karena itu, pasangan yang tepat bukan selalu orang yang membuatmu merasakan "butterflies" setiap saat. Terkadang, orang yang tepat justru adalah seseorang yang membuatmu merasa tenang, dihargai, didengarkan, dan tetap menjadi dirimu sendiri.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (24/9), jika kamu sedang berada dalam sebuah hubungan, coba perhatikan enam tanda berikut.

1. Kamu Bisa Menjadi Dirimu Sendiri Tanpa Takut Kehilangan Dia

Salah satu tanda penting dari hubungan yang sehat adalah ketika kamu tidak merasa harus terus-menerus memainkan peran tertentu agar pasangan tetap mencintaimu.

Kamu tidak merasa harus selalu terlihat sempurna.

Kamu bisa mengatakan bahwa kamu sedang lelah. Kamu bisa mengakui ketika melakukan kesalahan. Kamu bisa memiliki pendapat yang berbeda. Bahkan, kamu bisa menunjukkan sisi dirimu yang tidak selalu menyenangkan tanpa merasa bahwa satu kesalahan akan membuat pasangan pergi.