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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 25 September 2026 | 06.21 WIB

Tak Disangka! 4 Shio Ini Diprediksi Menemukan Jalan Baru Menuju Kesuksesan

Ilustrasi shio yang mendadak kaya raya. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang mendadak kaya raya. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki perjalanan peruntungan yang berbeda dari waktu ke waktu. Tahun 2026 pun disebut membawa sejumlah peluang baru bagi beberapa shio, terutama dalam urusan pekerjaan, bisnis, hubungan, hingga kondisi finansial.

Ramalan tersebut menggambarkan adanya kesempatan yang dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, berbagai prediksi mengenai rezeki dan keberuntungan ini tetap merupakan bagian dari kepercayaan astrologi, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kepastian masa depan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang disebut memiliki peluang memperoleh “rezeki emas” pada tahun 2026.

1. Shio Naga

Pemilik Shio Naga digambarkan sebagai sosok yang memiliki keberanian, wibawa, dan ambisi besar. Dalam ramalan tahun ini, karakter tersebut disebut dapat membantu mereka membuka berbagai kesempatan baru.

Keberuntungan yang datang tidak selalu berupa uang secara langsung. Peluang tersebut dapat muncul melalui promosi jabatan, perkembangan bisnis, proyek penting, atau kesempatan yang membuat kemampuan mereka semakin dikenal.

Bagi sebagian pemilik Shio Naga, hasil yang diperoleh tahun ini juga disebut sebagai buah dari perjuangan yang sudah dilakukan dalam waktu cukup lama. Pengakuan, kepercayaan, dan pencapaian profesional menjadi bagian dari “rezeki” yang diramalkan menghampiri mereka.

2. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal dalam astrologi Tiongkok dengan karakter gesit, cerdas, dan pandai membaca keadaan. Kemampuan melihat kesempatan di tengah situasi sulit disebut menjadi salah satu modal mereka dalam menghadapi tahun ini.

Peluang finansial bisa datang melalui ide usaha, tawaran kerja sama, proyek baru, maupun pertemuan dengan orang yang memberikan akses terhadap kesempatan tertentu.

Selain keuntungan materi, keberuntungan Shio Tikus juga digambarkan melalui bertambahnya koneksi dan hadirnya orang-orang yang memberikan dukungan. Situasi yang semula terasa sulit bahkan disebut dapat menjadi titik awal menuju peluang yang lebih menjanjikan.

3. Shio Kerbau

Ketekunan dan kesabaran menjadi karakter yang sering dilekatkan pada Shio Kerbau. Mereka dikenal tidak terburu-buru dalam mengambil langkah dan cenderung mengandalkan proses panjang untuk mendapatkan hasil.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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