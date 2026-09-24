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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 25 September 2026 | 06.52 WIB

Punya Mental Juara, 7 Shio Ini Dipercaya Bisa Menembus Puncak Kesuksesan

Shio yang pasti melesat ke puncak sukses kaya raya apapun kerjanya - Image

Shio yang pasti melesat ke puncak sukses kaya raya apapun kerjanya

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan kecenderungan berbeda yang dapat memengaruhi cara seseorang menjalani kehidupan. Salah satunya berkaitan dengan kemampuan menghadapi tantangan serta mengejar keberhasilan.

Beberapa shio bahkan kerap digambarkan memiliki sifat pekerja keras, mudah beradaptasi, berani mengambil keputusan, dan mampu melihat kesempatan di tengah berbagai keadaan. Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka berkembang, baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun bidang lain yang ditekuni.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki peluang besar untuk mencapai kesuksesan dan kemapanan dalam berbagai jenis pekerjaan. Berikut ulasannya:

1. Shio Tikus

Pemilik Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cerdas, cepat berpikir, dan pandai membaca keadaan. Mereka mampu melihat peluang yang terkadang luput dari perhatian orang lain.

Kemampuan beradaptasi menjadi salah satu kekuatan mereka. Ketika menghadapi perubahan, Shio Tikus cenderung mencari strategi baru agar tetap dapat mencapai tujuan.

Keberanian mengambil keputusan dan kemauan untuk terus belajar membuat mereka dipercaya memiliki peluang berkembang dalam berbagai bidang. Jika kemampuan tersebut diiringi usaha yang konsisten, pencapaian besar bukan sesuatu yang mustahil menurut ramalan.

2. Shio Naga

Shio Naga sering dikaitkan dengan rasa percaya diri, keberanian, dan jiwa kepemimpinan. Mereka digambarkan memiliki energi besar untuk menghadapi berbagai tantangan.

Sifat pantang menyerah membuat pemilik shio ini tidak mudah mundur ketika menghadapi hambatan. Mereka juga dipercaya mampu memotivasi orang lain serta mengambil peran penting dalam sebuah kelompok.

Dengan kemampuan memimpin dan keberanian menghadapi risiko, Shio Naga disebut dapat berkembang dalam banyak pilihan pekerjaan. Kesuksesan mereka dalam ramalan lebih banyak dikaitkan dengan tekad dan kemauan untuk terus berjuang.

3. Shio Babi

Pemilik Shio Babi dikenal memiliki hati yang baik, ramah, dan mudah membangun hubungan dengan orang lain. Sifat tersebut membuat mereka cukup mudah diterima dalam lingkungan sosial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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