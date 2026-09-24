Jalan Hidup Berubah, 5 Shio Ini Konon Segera Menemukan Kesuksesan

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki perjalanan kehidupan yang dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ada fase yang dianggap penuh tantangan, tetapi ada pula periode yang diyakini membawa kesempatan baru, ketenangan batin, dan perkembangan positif.

Sejumlah shio bahkan diramalkan sedang memasuki masa ketika berbagai peluang mulai terbuka. Perubahan rencana, berakhirnya suatu hubungan, maupun munculnya kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan disebut dapat menjadi awal dari babak kehidupan yang baru.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang dalam ramalan astrologi Tiongkok disebut sedang berada dalam fase penuh peluang dan kesuksesan.

1. Shio Kerbau Pemilik shio Kerbau dipercaya akan menghadapi sejumlah momen penting yang membutuhkan keteguhan dalam mengambil keputusan. Langkah yang dibuat pada periode ini disebut dapat membawa perubahan berarti dalam perjalanan hidup.

Hal-hal yang awalnya terlihat sebagai hambatan, seperti agenda yang batal atau perubahan rencana, justru dipercaya dapat membuka kesempatan lain yang lebih menarik. Karena itu, mereka disarankan tetap terbuka ketika mendapatkan tawaran atau pilihan baru.

2. Shio Naga Shio Naga disebut akan memperoleh pemahaman baru mengenai berbagai hal yang sebelumnya dianggap sebagai sebuah akhir. Dalam ramalan ini, berakhirnya suatu kondisi justru dipandang sebagai kesempatan untuk memulai sesuatu yang lebih baik.

Kejelasan tersebut dapat berkaitan dengan pekerjaan, hubungan, maupun keyakinan pribadi. Dengan meninggalkan sesuatu yang dianggap tidak lagi sesuai, peluang baru dipercaya akan mulai terlihat.

3. Shio Ular Pemilik shio Ular diramalkan akan melihat seseorang atau suatu keadaan dengan sudut pandang yang lebih jernih. Kondisi tersebut dapat mendorong mereka mengambil keputusan yang selama ini mungkin ditunda.

Perubahan itu bisa berupa mengakhiri interaksi tertentu, mengubah rencana, atau memilih jalan yang berbeda. Dalam ramalan astrologi tersebut, keputusan yang diambil dipercaya menjadi pembuka menuju fase baru dan peluang kesuksesan.