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Jumat, 25 September 2026 | 04.45 WIB

3 Weton yang Punya Peluang Menjadi Kaya di Tahun 2026, Rezeki Buka Semua Pintu Kesuksesan

Weton yang punya peluang menjadi kaya di tahun 2026 saat rezeki buka semua pintu kesuksesan. (dok: pexels) - Image

Weton yang punya peluang menjadi kaya di tahun 2026 saat rezeki buka semua pintu kesuksesan. (dok: pexels)

JawaPos.com - Setiap manusia telah memiliki garis kehidupan yang mengatur serangkaian hal dalam hidup.

Salah satu di antaranya tentu perihal rezeki yang mana kehidupan yang dijalani akan berjalan sesuai takaran yang ada.

Ada sebagian yang bisa merasakan kesejahteraan sejak usia muda, sebagian lain memperolehnya setelah sekian waktu bekerja keras.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang punya peluang menjadi kaya di tahun 2026 saat rezeki buka semua pintu kesuksesan.

1. Weton Kamis Legi

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Legi biasanya memiliki watak yang ramah dan mudah bergaul.

Menurut perhitungan, tahun 2026 ini bisa saja menjadi periode ketika kesuksesan yang didamba hadir.

Keberuntungan dikatakan akan hadir memungkinkan semua hal, membuatnya menjadi kenyataan sekalipun hal-hal besar.

Keberhasilan dalam karier maupun berdagang akan diraih lalu diikuti dengan banyak keberkahan lain yang bisa membuat hidup kian sejahtera.

2. Weton Jumat Pahing 

Editor: Hanny Suwindari
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