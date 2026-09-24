Tanggal Tua Bukan Masalah, 8 Weton Ini Konon Punya Rezeki yang Tetap Lancar

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap dikaitkan dengan berbagai sisi kehidupan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga urusan rezeki.

Salah satu hal yang menarik perhatian adalah penafsiran mengenai kemampuan seseorang dalam menjaga kondisi keuangan. Bagi sebagian masyarakat yang masih mempercayai primbon, ada weton tertentu yang disebut memiliki karakter mendukung kestabilan finansial.

Menariknya, weton-weton tersebut dipercaya tetap memiliki peluang mendapatkan rezeki meskipun sudah memasuki penghujung bulan. Rezeki yang dimaksud dalam penafsiran primbon bisa berupa peluang pekerjaan, tambahan penghasilan, bantuan, maupun pemasukan yang datang dari sumber tak terduga.

Dikutip dari akun YouTube TITEN KEJAWEN, terdapat delapan weton yang disebut memiliki kondisi finansial relatif lancar meski sedang berada di masa tanggal tua menurut penafsiran Primbon Jawa.

1. Senin Legi Senin Legi memiliki karakter yang dalam primbon digambarkan tenang dan sabar. Kombinasi hari Senin dan pasaran Legi dipercaya menghasilkan pribadi yang mampu menghadapi berbagai keadaan dengan kepala dingin.

Ketika memasuki akhir bulan, pemilik weton ini disebut berpotensi mendapatkan peluang tambahan, misalnya pekerjaan sampingan, bonus, atau tawaran kerja yang datang di luar perkiraan.

Sikap tenang juga membuat mereka relatif mudah membangun hubungan dengan orang lain. Dari relasi tersebut, peluang kerja sama maupun bantuan dapat terbuka.

Meski demikian, keberuntungan tersebut tetap perlu diimbangi dengan kemampuan mengatur pemasukan dan pengeluaran secara bijak.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing dipercaya mempunyai karakter cerdas dan pandai membaca kesempatan. Mereka disebut mampu melihat peluang bahkan ketika kondisi sedang tidak mudah.