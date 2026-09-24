Rezeki Tak Putus di Hari Tua, 10 Weton Ini Disebut Makin Berjaya Seiring Usia

ilustrasi weton yang semakin tua semakin sukses dan berjaya menurut primbon jawa (freepik)
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton memiliki kedudukan penting karena tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran dipercaya mempunyai kaitan dengan karakter, perjalanan rezeki, hingga fase kehidupan seseorang.
Menariknya, primbon Jawa mengenal sejumlah weton yang dipercaya tidak langsung mencapai puncak keberhasilan ketika masih muda. Justru seiring bertambahnya usia, pemilik weton tertentu diyakini semakin matang, mapan, dihormati, dan mampu menikmati kehidupan yang lebih sejahtera.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut 10 weton yang dipercaya memiliki perjalanan hidup semakin sukses dan berjaya ketika memasuki usia matang:
Minggu Pon digambarkan sebagai pribadi yang berani, penuh kasih sayang, dan memiliki kesetiaan tinggi. Walaupun terkadang emosional, mereka dipercaya mempunyai kemampuan membangun hubungan dengan banyak orang.
Jaringan pertemanan yang luas tersebut menjadi salah satu hal yang dalam primbon dikaitkan dengan terbukanya berbagai peluang. Seiring bertambahnya usia, Minggu Pon diyakini semakin matang dalam mengambil keputusan sehingga kehidupannya berpotensi semakin mapan.
Pemilik Senin Pon dikenal mempunyai pembawaan sopan, murah hati, dan berpegang teguh pada prinsip. Mereka juga disebut memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain serta berani mempertahankan sesuatu yang dianggap benar.
Sifat tersebut dipercaya membuat mereka semakin mendapatkan kepercayaan dari lingkungan. Ketika memasuki usia matang, Senin Pon disebut akan lebih dihormati dan berpeluang menikmati kehidupan yang semakin stabil.
Selasa Pahing dikenal sebagai sosok yang berani dan mempunyai pendirian kuat. Di balik sifat posesif atau mudah cemburu, mereka dipercaya mempunyai kemampuan menjaga kepercayaan dan memegang komitmen.
Konsistensi menjadi salah satu kekuatan weton ini. Dalam kepercayaan primbon, pengalaman yang terkumpul selama perjalanan hidup membuat Selasa Pahing semakin bijaksana dalam mengelola peluang dan rezeki ketika memasuki usia tua.
Rabu Wage digambarkan sebagai pribadi yang berhati-hati, bijaksana, dan cukup cermat dalam mengatur keuangan. Mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan, terutama ketika menyangkut persoalan penting.
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Jawa Pos
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