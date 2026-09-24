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Lania Monica
Jumat, 25 September 2026 | 05.02 WIB

Jarang Diketahui, 6 Weton Ini Disebut Punya Kekuatan Menarik Rezeki

ilustrasi weton primbin jawa dengan kekuatan dahsyat untuk menarik rezeki sepanjang hidup (Freepik) - Image

ilustrasi weton primbin jawa dengan kekuatan dahsyat untuk menarik rezeki sepanjang hidup (Freepik)

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton merupakan bagian dari tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini tidak hanya dikaitkan dengan karakter seseorang, tetapi juga kerap digunakan untuk membaca berbagai aspek kehidupan.

Sebagian masyarakat masih menjadikan primbon sebagai referensi untuk memahami watak, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki seseorang. Meski demikian, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dalam sejumlah penafsiran primbon Jawa, terdapat beberapa kombinasi weton yang dianggap memiliki karakter positif dan dikaitkan dengan kemudahan dalam memperoleh rezeki. Sifat seperti pekerja keras, dermawan, menghormati orang tua, serta gemar menjalin silaturahmi menjadi beberapa karakter yang sering dikaitkan dengan weton-weton tersebut.

Dikutip dari YouTube Ngaos Jawa, berikut enam weton yang dalam penafsiran primbon Jawa disebut memiliki karakter dan peruntungan rezeki yang istimewa.

1. Rabu Kliwon

Rabu Kliwon mempunyai jumlah neptu 15, yang berasal dari nilai Rabu sebesar 7 dan Kliwon sebesar 8.

Dalam penafsiran primbon, pemilik weton ini dikenal memiliki wibawa serta karakter pekerja keras. Mereka juga digambarkan sebagai pribadi penyayang dan gemar berbagi melalui sedekah.

Rabu Kliwon disebut berada dalam naungan Satrio Wibowo, yang dikaitkan dengan sifat kepemimpinan dan kewibawaan. Karakter tersebut dipercaya dapat mendukung terbukanya berbagai peluang dalam kehidupan.

2. Minggu Wage

Minggu Wage memiliki neptu 9, terdiri dari Minggu dengan nilai 5 dan Wage dengan nilai 4.

Pemilik weton ini dalam primbon digambarkan sebagai sosok yang berbakti kepada orang tua, setia, serta memiliki wawasan luas. Mereka juga dikenal tekun dalam bekerja dan senang menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Kebiasaan bersedekah dan mempererat silaturahmi dipercaya menjadi salah satu faktor yang membuat jalan rezeki mereka disebut lancar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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