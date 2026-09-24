7 Cara Video Game dan Olahraga Dapat Meningkatkan Kesehatan Mental Pria Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kesehatan mental pria sering kali dibicarakan lebih sedikit dibandingkan kesehatan fisik. Banyak pria tumbuh dengan anggapan bahwa mereka harus kuat, mandiri, tidak mudah mengeluh, dan mampu menyelesaikan masalah sendiri. Dalam kondisi tertentu, pola pikir seperti ini dapat membuat seseorang menunda mencari bantuan ketika sedang mengalami stres, kecemasan, kesepian, atau tekanan emosional.

Padahal, menjaga kesehatan mental tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang rumit. Aktivitas sehari-hari seperti bermain video game dan berolahraga juga dapat menjadi bagian dari kehidupan yang lebih sehat secara psikologis—selama dilakukan secara seimbang dan tidak sampai mengganggu pekerjaan, hubungan sosial, tidur, atau kewajiban lainnya.

Dari perspektif psikologi, video game dan olahraga memiliki beberapa karakteristik yang menarik. Keduanya dapat memberikan tujuan, tantangan, rasa pencapaian, kesempatan bersosialisasi, dan pengalaman mengelola kegagalan. Olahraga juga memiliki hubungan yang cukup kuat dengan berbagai aspek kesehatan psikologis dan fisik.

Namun, penting untuk memahami bahwa video game bukanlah "obat" untuk masalah kesehatan mental, sementara olahraga juga bukan pengganti terapi atau perawatan profesional ketika seseorang mengalami gangguan mental. Manfaatnya sangat bergantung pada jenis aktivitas, intensitas, konteks, dan bagaimana seseorang menggunakannya.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (24/9), terdapat tujuh cara video game dan olahraga dapat mendukung kesehatan mental pria menurut perspektif psikologi.

1. Membantu Mengurangi Stres dan Memberikan Waktu untuk Recovery

Stres merupakan bagian normal dari kehidupan. Pekerjaan, pendidikan, masalah keuangan, hubungan, tanggung jawab keluarga, dan berbagai tuntutan sosial dapat membuat seseorang mengalami tekanan psikologis.

Dalam jangka pendek, stres dapat membantu seseorang menghadapi tantangan. Namun, stres yang terus-menerus tanpa kesempatan untuk beristirahat dapat membuat seseorang merasa kelelahan secara mental.

Di sinilah aktivitas rekreasi dapat memainkan peran.