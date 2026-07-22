Viral Video Palang Pintu di Kediri Tak Ditutup saat KA Brantas Melintas, KAI Daop 7 Akui Petugas Lalai

Video detik-detik palang pintu perlintasan di Kediri tidak ditutup saat KA Brantas melintas, Rabu (22/7). (Instagram @zukoardianlibra4)
JawaPos.com - Masyarakat digegerkan insiden palang pintu perlintasan kereta api di Mengkreng, Purwoasri, Kediri, yang tidak tertutup saat Kereta Api (KA) Brantas melintas.
Video singkat yang beredar di media sosial merekam detik-detik mencekam saat KA Brantas tujuan Stasiun Pasar Senen (Jakarta) - Stasiun Blitar melintas sambil membunyikan klakson berulang kali.
Pada saat bersamaan, beberapa kendaraan masih melintasi rel karena palang pintu perlintasan belum ditutup. Kejanggalan tersebut disadari lebih dulu oleh pedagang asongan yang berada di sekitar lokasi.
"Ki mari iki (habis ini), kereta Berantas mau lewat. Keturon opo piye iki, rek (ketiduran apa gimana ini) penjaganya (kok tidak ditutup palang pintunya)," tutur seorang laki-laki yang merekam video tersebut.
Ia lantas berteriak memperingatkan para pengendara agar tidak melintas. Pria itu juga segera menuju pos jaga untuk memastikan kondisi petugas yang tidak menutup palang pintu.
Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, membenarkan insiden palang pintu di JPL 303A KM 213+705 petak jalan Kertosono - Papar.
Insiden terjadi Rabu (22/7) pukul 01.48 WIB, saat KA 152 Brantas relasi Pasar Senen - Blitar melintas. Mewakili Daop 7 Madiun, Tohari minta maaf kepada masyarakat atas kejadian ini.
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