Beredar Video Mojtaba Khamenei, Iran Pamerkan Pemimpin Tertinggi yang Lama Menghilang

JawaPos.com - Video yang memperlihatkan Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei beredar melalui media Iran, menjadi kemunculan visual yang langka setelah selama berbulan-bulan sosoknya nyaris tidak terlihat di hadapan publik.

Rekaman tersebut dirilis kantor berita semi-resmi Iran, Mehr News Agency, beberapa hari setelah muncul laporan media Israel yang mempertanyakan kondisi kesehatan dan keberadaan Mojtaba. Dalam video itu, Mojtaba terlihat dalam kondisi yang tampak baik.

Namun, ada satu hal yang belum terjawab. Mehr News tidak menyebutkan kapan video tersebut direkam sehingga belum dapat dipastikan apakah rekaman itu merupakan penampilan terbaru Mojtaba.

Kemunculan video tersebut sekaligus menjadi respons terhadap spekulasi yang berkembang mengenai pemimpin tertinggi Iran itu, terutama setelah media Israel melaporkan bahwa Mojtaba disebut berada dalam kondisi kritis dan bahkan harus dilarikan ke rumah sakit.

Mojtaba Khamenei Muncul di Tengah Spekulasi Video Mojtaba beredar ketika kabar mengenai kondisinya semakin ramai diperbincangkan.

Channel 14 Israel sebelumnya mengutip sumber di Iran yang menyebut kondisi kesehatan Mojtaba mengkhawatirkan. Sementara itu, The Jerusalem Post mengutip IranWire dan sumber yang dekat dengan pemerintahan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

Laporan tersebut bahkan menyebut bukan hal yang mengejutkan 'jika berita tentang kemartirannya tiba' atau jika muncul kabar mengenai kematiannya.

Di tengah spekulasi itu, kemunculan video Mojtaba memberikan gambaran berbeda. Sosok yang selama ini jarang terlihat tersebut ditampilkan dalam kondisi yang tampak sehat, meski waktu pengambilan gambar tidak diketahui.