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Sischa Widya Maharani
Jumat, 3 Juli 2026 | 17.58 WIB

Heboh! Video Diduga The8 SEVENTEEN Merokok di Klub Malam Bersama Wanita Jadi Sorotan, Agensi Buka Suara 

The8 SEVENTEEN viral usai video yang diduga dirinya merokok bersama wanita beredar. (X @pledis_17) - Image

The8 SEVENTEEN viral usai video yang diduga dirinya merokok bersama wanita beredar. (X @pledis_17)

 
JawaPos.com - Nama The8 SEVENTEEN mendadak viral usai sebuah video yang diduga menampilkan dirinya di sebuah klub malam mulai beredar di media sosial Tiongkok.
 
Dalam video tersebut, sosok yang disebut-sebut sebagai The8 terlihat berada di sebuah klub bersama seorang wanita.
 
Melansir dari Koreaboo, video yang diduga menampilkan sang idol dilaporkan mulai beredar di media sosial Tiongkok, Weibo 
 
Sosok tersebut juga tampak sedang merokok sehingga memicu berbagai spekulasi dan perdebatan di kalangan penggemar.
 
Kontroversi ini muncul di tengah aktivitas terbaru The8 bersama Vernon dalam unit terbaru SEVENTEEN, V8.
 
Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap aktivitas mereka, berbagai rumor mengenai kehidupan pribadi The8 pun mulai bermunculan.
 
Menanggapi hal tersebut, pihak agensi merilis pernyataan resmi melalui platform Weibo.
 
Agensi menyatakan bahwa rumor dan spekulasi yang beredar mengenai The8 hingga menyeret Jun merupakan berita tidak benar.
 
Mereka juga menegaskan bahwa foto dan video yang beredar telah disebarkan tanpa izin dan disertai interpretasi yang menyesatkan.
 
Menurut agensi, tindakan tersebut telah merusak reputasi artis serta mengganggu aktivitas profesional dan kehidupan pribadi mereka.
 
"Pertama tindakan-tindakan di atas merupakan pelanggaran terhadap hak potret dan hak reputasi para seniman kami. Tanpa izin para seniman, beberapa pihak telah mengambil dan menyebarluaskan gambar mereka secara publik, memalsukan fakta, dan menerbitkan pernyataan yang bersifat fitnah. Tindakan-tindakan ini melanggar Pasal 1019 dan 1024 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Rakyat Tiongkok," terang agensi.
 
Pihak perusahaan mengaku telah mengumpulkan berbagai bukti terkait penyebaran rumor tersebut dan memperingatkan pihak-pihak terkait untuk segera menghentikan penyebaran informasi palsu.
 
Agensi menegaskan akan mengambil langkah hukum yang diperlukan guna melindungi hak dan kepentingan The8 serta Jun dari segala bentuk pelanggaran dan fitnah.
 
Editor: Novia Tri Astuti
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