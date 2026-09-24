Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 25 September 2026 | 04.52 WIB

Punya Cara Berpikir Unik, 4 Zodiak Ini Sering Disebut Cerdas Tanpa Banyak Gaya

ilustrasi zodiak yang jenius. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang jenius. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki karakter dan cara berpikir yang berbeda. Ada yang dikenal ekspresif dan mudah menunjukkan kemampuan, tetapi ada pula yang cenderung menyimpan kelebihannya tanpa banyak memperlihatkannya kepada orang lain.

Kecerdasan seseorang tentu tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan zodiak. Kemampuan berpikir juga dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, lingkungan, serta banyak faktor lainnya.

Meski begitu, dalam kepercayaan astrologi, beberapa zodiak kerap digambarkan memiliki pola pikir yang tajam, kemampuan menganalisis masalah, serta sudut pandang yang berbeda dari kebanyakan orang.

Dilansir dari My Inner Creative, berikut empat zodiak yang disebut memiliki kecerdasan tersembunyi dan cara berpikir yang menarik.

1. Aquarius

Aquarius sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki pemikiran maju. Mereka senang memikirkan kemungkinan baru dan tidak takut mempertanyakan cara lama yang dianggap sudah biasa.

Kemampuan Aquarius dalam melihat suatu persoalan dari sudut pandang berbeda membuat mereka kerap menghasilkan gagasan yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Ide tersebut terkadang terdengar aneh pada awalnya, tetapi justru dapat menjadi solusi yang kreatif.

Mereka juga cenderung lebih tertarik membahas persoalan besar dan gagasan masa depan daripada hal-hal sederhana dalam keseharian.

Namun, cara berpikir yang berbeda tersebut terkadang membuat Aquarius sulit dipahami oleh orang di sekitarnya. Mereka tidak selalu merasa perlu menjelaskan seluruh isi pikirannya kepada orang lain.

2. Virgo

Virgo dikenal memiliki pola pikir yang sistematis dan perhatian tinggi terhadap detail. Hal-hal kecil yang sering dilewatkan orang lain justru dapat menarik perhatian mereka.

Ketika menghadapi persoalan, Virgo cenderung mengumpulkan informasi, menguraikannya satu per satu, kemudian mencari solusi yang dianggap paling masuk akal.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sosoknya Unggul dan Terdepan: 4 Shio Paling Cerdas yang Selalu Selangkah Lebih Maju dalam Menghasilk - Image
Zodiak

Sosoknya Unggul dan Terdepan: 4 Shio Paling Cerdas yang Selalu Selangkah Lebih Maju dalam Menghasilk

Rabu, 23 September 2026 | 04.37 WIB

Ingin Lebih Cerdas, Mulai Terapkan 7 Kebiasaan Ini yang Didukung Sains - Image
Lifestyle

Ingin Lebih Cerdas, Mulai Terapkan 7 Kebiasaan Ini yang Didukung Sains

Selasa, 22 September 2026 | 03.05 WIB

8 Frasa Orang Pintar yang Bikin Cara Bicara Terdengar Cerdas Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Frasa Orang Pintar yang Bikin Cara Bicara Terdengar Cerdas Menurut Psikologi

Senin, 21 September 2026 | 19.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore